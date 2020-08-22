Каниболоцкий продолжит карьеру в Минае

Очередным новичком закарпатского “Миная” стал бывший вратарь днепровского “Днепра” и донецкого “Шахтера” Антон Каниболоцкий.

Несмотря на то, что официальный сайт “лисов” молчит, имя 32-летнего вратаря фигурирует в заявке клуба на официальном сайте УПЛ. Стоить отметить, что последние полгода игрок был без команды. Весной Каниболоцкий был близок к переходу в “Карпаты”, но сделка так и не состоялась.

Напомним, дебютный матч “Миная” в элите будет перенесен из-за коронавируса, который был обнаружен в игроков ФК “Львов”.