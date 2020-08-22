Суббота, 22 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКаниболоцкий продолжит карьеру в Минае
Футбол

Каниболоцкий продолжит карьеру в Минае

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Антон Каниболоцкий

Очередным новичком закарпатского “Миная” стал бывший вратарь днепровского “Днепра” и донецкого “Шахтера” Антон Каниболоцкий.

Несмотря на то, что официальный сайт “лисов” молчит, имя 32-летнего вратаря фигурирует в заявке клуба на официальном сайте УПЛ. Стоить отметить, что последние полгода игрок был без команды. Весной Каниболоцкий был близок к переходу в “Карпаты”, но сделка так и не состоялась.

Напомним, дебютный матч “Миная” в элите будет перенесен из-за коронавируса, который был обнаружен в игроков ФК “Львов”.

загрузка...
Тэги: Антон КаниболоцкийКарпатыМинай
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Руслан Фомин
Фомин перешел в Металл

Максим Имереков
Имереков и Белич подписали новые контракты с Десной

Хишам Лейоус
Ещё один игрок покинул львовские Карпаты

Мислав Матич
Минай подписал полузащитника юношеской сборной Хорватии

Валерий Федорчук
Валерий Федорчук перешел в Рух

Закрыть