Минай подписал полузащитника юношеской сборной Хорватии

Закарпатский “Минай” продолжает работать на трансферном рынке.

Чемпион Первой лиги, следом за подписанием Кожанова, пополнили свой состав первым в истории клуба хорватским легионером. Как сообщает официальный сайт “Миная”, ряды команды пополнил 20-летний футболист Мислав Матич, который может играть, как в полузащите, так и в центре защиты.

Отметим, прошлый сезон Мислав Матчи провел в составе “Локомотивы” во втором по силе дивизионе Хорватии. Есть у игрока опыт выступлений в составе юношеской сборной Хорватии.