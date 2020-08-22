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Футбол

Минай подписал полузащитника юношеской сборной Хорватии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мислав Матич

Закарпатский “Минай” продолжает работать на трансферном рынке.

Чемпион Первой лиги, следом за подписанием Кожанова, пополнили свой состав первым в истории клуба хорватским легионером. Как сообщает официальный сайт “Миная”, ряды команды пополнил 20-летний футболист Мислав Матич, который может играть, как в полузащите, так и в центре защиты.

Отметим, прошлый сезон Мислав Матчи провел в составе “Локомотивы” во втором по силе дивизионе Хорватии. Есть у игрока опыт выступлений в составе юношеской сборной Хорватии.

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Тэги: главноеЛокомотиваМинайМислав Матич
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