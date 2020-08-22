Олег Кожушко покинул Колос

Воспитанник днепровского “Днепра” Олег Кожушко перед стартом нового сезона в чемпионате Украины остался без команды.

Как сообщает SportArena, руководство коваливского “Колоса”, цвета которого защищал форвард последний сезон, приняло решение расстаться с игроком. 22-летнему нападающему был предоставлен статус свободного агента.

Напомним, в прошлом сезоне Олег Кожушко принял участие в 23 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Отметим, коваливский “Колос”, которому предстоит старт в Лиге Европы, пока лишь теряет игроков, новых футболистов клуб пока не подписывал.