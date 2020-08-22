Рух подписал три новых исполнителя

Продолжается активная работа руководства львовского “Руха” по привлечению новых игроков.

Как сообщает официальный сайт вице-чемпионов Первой лиги, клуб пополнили защитники Вадим Парамонов и Игорь Бойчук, а также полузащитник Андрей Кухарук. Все игроки перешли в “Рух” бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, Вадим Парамонов прошлый сезон провел в составе коваливского “Колоса”, ранее защитник выступал в составе ФК “Львов” и ФК “Полтава”. Андрей Кухарук и Игорь Бойчук в прошлом сезоне защищали цвета “Агробизнеса”.