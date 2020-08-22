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Рух подписал три новых исполнителя

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Кухарук

Продолжается активная работа руководства львовского “Руха” по привлечению новых игроков.

Как сообщает официальный сайт вице-чемпионов Первой лиги, клуб пополнили защитники Вадим Парамонов и Игорь Бойчук, а также полузащитник Андрей Кухарук. Все игроки перешли в “Рух” бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, Вадим Парамонов прошлый сезон провел в составе коваливского “Колоса”, ранее защитник выступал в составе ФК “Львов” и ФК “Полтава”. Андрей Кухарук и Игорь Бойчук в прошлом сезоне защищали цвета “Агробизнеса”.

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Тэги: Андрей КухарукИгорь БойчукРух
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