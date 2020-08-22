Ярош стал игроком Металла

Харьковский “Металл” подписал в свои ряды очередного исполнителя.

Новичком дебютанта Второй лиги чемпионата Украины по футболу стал 19-летний защитник киевского “Динамо” Николай Ярош. Игрок перешел в “Металл” на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Напомним, ранее сообщалось о подписании “Металлом” контрактов с Фоминым, Романовым и Давыдовым. Также по неподтвержденным данным следующий сезон в составе “Металла” проведут такие известные по украинским меркам игроки, как Федорив, Денчук, Ралюченко, Матяж, Жданов и другие.