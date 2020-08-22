Суббота, 22 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЯрош стал игроком Металла
Футбол

Ярош стал игроком Металла

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Николай Ярош

Харьковский “Металл” подписал в свои ряды очередного исполнителя.

Новичком дебютанта Второй лиги чемпионата Украины по футболу стал 19-летний защитник киевского “Динамо” Николай Ярош. Игрок перешел в “Металл” на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Напомним, ранее сообщалось о подписании “Металлом” контрактов с Фоминым, Романовым и Давыдовым. Также по неподтвержденным данным следующий сезон в составе “Металла” проведут такие известные по украинским меркам игроки, как Федорив, Денчук, Ралюченко, Матяж, Жданов и другие.

загрузка...
Тэги: ДинамоМеталлНиколай Ярош
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать + 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Даниил Бескоровайный
ДАК подписал новый контракт с Бескоровайным

Андрей Кухарук
Рух подписал три новых исполнителя

Антон Каниболоцкий
Каниболоцкий продолжит карьеру в Минае

Руслан Фомин
Фомин перешел в Металл

Максим Имереков
Имереков и Белич подписали новые контракты с Десной

Закрыть