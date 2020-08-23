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Футбол

Дарование Динамо подписало контракт с Металлом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Рязанцев

Ещё один футболист киевского “Динамо” продолжит свою карьеру в составе харьковского “Металла”.

По информации FootBoom, новичком харьковчан стал 18-летний форвард юношеской команды киевского “Динамо” Евгений Рязанцев, который подписал контракт сроком на три года. Ранее сообщалось, что в “Металл” на правах аренды перешел динамовец Николай Ярош.

Отметим, в свое время Евгения Рязанцева считали едва ли не главным талантом академии “Динамо”. Игроком интересовались клубы Серии А, но по неизвестным причинам на днях он расторгнул с киевским клубом личный контракт.

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Тэги: ДинамоЕвгений РязанцевМеталл
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