Дарование Динамо подписало контракт с Металлом

Ещё один футболист киевского “Динамо” продолжит свою карьеру в составе харьковского “Металла”.

По информации FootBoom, новичком харьковчан стал 18-летний форвард юношеской команды киевского “Динамо” Евгений Рязанцев, который подписал контракт сроком на три года. Ранее сообщалось, что в “Металл” на правах аренды перешел динамовец Николай Ярош.

Отметим, в свое время Евгения Рязанцева считали едва ли не главным талантом академии “Динамо”. Игроком интересовались клубы Серии А, но по неизвестным причинам на днях он расторгнул с киевским клубом личный контракт.