Финал ЛЧ. ПСЖ – Бавария: превью, прогноз, трансляция

В воскресенье вечером мы узнаем название лучшей клубной команды Европы. На стадионе Эстадио да Луз в Лиссабоне Пари Сен-Жермен встретится с мюнхенской Баварией в финальном матче Лиги чемпионов.

Пари Сен-Жермен надеется на исторический успех. Парижанам никогда не удавалось выходить в финал Лиги чемпионов в истории. Наибольший успех они отметили в еврокубках в 1996 году, когда выиграли Кубок обладателей кубков. Воскресный матч для команды Томаса Тухеля также станет шансом завершить еще один отличный сезон, в котором они доминировали в играх на домашней арене. ПСЖ выиграл не только чемпионат Франции, но также Кубок Франции и Кубок французской лиги.

В Мюнхене хорошо знают вкус триумфа в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. За всю свою историю они выигрывали пять раз, последний раз в 2013 году. Бавария, как и ПСЖ, в последнее время доминирует на внутренней арене. Баварцы в восьмой раз подряд выиграли чемпионат Германии, а также выиграли Кубок Германии.

Последние результаты

Команда во главе с Томасом Тухелем выбыла Аталанту Бергамо и РБ Лейпциг в двух предыдущих раундах. Итальянцы поставили французскому гиганту очень сложные условия и за несколько минут до конца матча вели 1:0. Парижане вышли в 1/2 финала благодаря голам Маркиньосу и Шупо-Мотингу, которые переломили ход встречи.

А дальше ПСЖ без проблем обыграл РБ Лейпциг в полуфинальном матче. Чемпионы Франции доминировали над немецким соперником и уверенно выиграли 3:0 после голов Маркиньоса, Ди Марии и Берната. Однако теперь перед французской командой стоит гораздо более сложная задача.

Бавария вышла в финал великолепно. Команда Ханси Флика одержала три уверенных победы в последних трех матчах Лиги чемпионов. Они сначала завершил формальности по сумме двух матчей переиграв “Челси”, выиграв дома 4:1. Затем унизили “Барселону”, победив ее со счетом 8:2, а дальше был Лионский Олимпик – 3:0 в решающем матче за выход в финал.

История противостояний

Это будет не первый матч обеих команд в еврокубках. Последний раз команды играли одна против одной в сезоне 2017/18, в групповом этапе Лиги чемпионов. Первая встреча на Парке де Пренс в Париже завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Дани Алвес, Кавани и Неймар отличились в воротах соперника. Бавария ответила победой со счетом 3:1 на Allianz Arena. Левандовски и Толиссо (дважды) отличились за “Баварию”, а и Мбаппе за ПСЖ.

Кадровая ситуация

Вратарь Кейлор Навас, получивший травму бедра во время матча с Аталантой Бергамо, вероятно, будет единственным, кто пропустит встречу в составе ПСЖ. В полуфинальном противостоянии с РБ Лейпциг его заменил Серхио Рико, и именно испанец должен встать в воротах французской команды в воскресенье вечером. Остальные игроки, в том числе Лейвин Курзава, Идрисса Гуйе и Марко Верратти, должны быть в распоряжении тренера Томаса Тухеля.

Для команды Бавария самый большой вопросительный знак – Джером Боатенг. Центральный защитник получил травму в полуфинале против Лиона, и его возвращение на поле вызывает сомнения. Однако у тренера Ханси Флика есть несколько альтернатив: Никлас Зюле, Лукас Эрнандес и Хави Мартинес готовы к игре.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Рикко – Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат – Верратти, Маркиньос, Эррера – Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Бавария: Нойер – Киммих, Зюле, Алаба, Дэвис – Алькантара, Горецка – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски

Мнение букмекеров

Победа ПСЖ – 3.3

Ничья (в основное время) – 4.4

Победа Баварии – 2.11

ПСЖ выиграет ЛЧ – 2.31

Бавария выиграет ЛЧ – 1.61

Трансляция

Матч начнется в 22:00. Поединок в Украине покажет телеканал Футбол-1.

Прогноз

Победа Баварии в основное время.