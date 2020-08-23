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Футбол

Ингулец подписал первого новичка

Андрей ОгородникНет комментариев
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Михаил Шишка

Бронзовый призер крайнего чемпионата Украины среди команд Первой лиги “Ингулец” пока не особо активен на трансферном рынке.

Несмотря на то, что сегодня клубу предстоит сыграть дебютный матч в УПЛ, пока среди новичков клуба числиться лишь один игрок. Как сообщает официальный сайт петровского клуба, новым игроком команды стал Михаил Шишка, который подписал с клубом полноценный контракт.

Отметим, Михаил Шишка является воспитанником “Шахтера”. За свою карьеру защитник успел поиграть в чемпионате Литвы, защищал цвета “Оболонь-Бровар”, последним его клубом было тбилисское “Динамо”.

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Тэги: Динамо ТбилисиИнгулецМихаил Шишка
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