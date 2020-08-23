Ингулец подписал первого новичка

Бронзовый призер крайнего чемпионата Украины среди команд Первой лиги “Ингулец” пока не особо активен на трансферном рынке.

Несмотря на то, что сегодня клубу предстоит сыграть дебютный матч в УПЛ, пока среди новичков клуба числиться лишь один игрок. Как сообщает официальный сайт петровского клуба, новым игроком команды стал Михаил Шишка, который подписал с клубом полноценный контракт.

Отметим, Михаил Шишка является воспитанником “Шахтера”. За свою карьеру защитник успел поиграть в чемпионате Литвы, защищал цвета “Оболонь-Бровар”, последним его клубом было тбилисское “Динамо”.