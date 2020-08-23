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Футбол

Лозовой будет играть за Металл

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Лозовой

Харьковский “Металл” продолжает активную работу по привлечению в команду местных воспитанников футбола.

Очередным футболистом, который перешел в “Металл” стал Евгений Лозовой, который до недавнего времени защищал цвета клуба Первой лиги “Горняк-Спорт”. 32-летний защитник перешел в харьковский клуб на правах свободного агента. Отметим, что игрок является воспитанником “Металлиста”.

Напомним, за последние несколько дней состав “Металла” пополнили такие известные воспитанники харьковского футбола, как: Ралюченко, Давидов, Фомин, Каневцев, Романов, Денчук и другие известные игроки.

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Тэги: Горняк-СпортЕвгений ЛозовойМеталл
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