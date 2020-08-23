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Футбол

Массимилиано Аллегри может возглавить Интер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Массимилиано Аллегри

Несмотря на достаточно неплохой сезон в исполнении миланского “Интера” главный тренер “нерадзурри” Антонио Конте может уйти в отставку.

По информации итальянских СМИ, на днях должна состоятся встреча боссов “Интера” и Антонио Конте, в ходе которой контракт могут расторгнуть по обоюдному согласию. Несмотря на второе место в Серии А и финал Лиги Европы, руководство “Интера” неудовлетворенно работой Конте.

Сообщается, что миланский клуб уже определился с потенциальной заменой своему тренеру. Кандидатом номер один является Массимилиано Аллегри, который сейчас находится в творческом отпуске.

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Тэги: Антонио КонтеИнтерМассимилиано Аллегри
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