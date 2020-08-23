Михаил Пыско – игрок Агробизнеса

Волочиский “Агробизнес”, которому совсем немного не хватило до пьедестала Первой лиги, начал подписывать новых исполнителей.

Как сообщает официальный сайт клуба с Хмельницкой области, новичком “Агробизнеса” стал воспитанник донецкого “Шахтера” Михаил Пыско. С игроком было подписано полноценное соглашение, сроки сделки не разглашаются.

Отметим, последнее время новичок “Агробизнеса” играл в чемпионате Беларуси. Также он успел поиграть за ряд украинских клубов, среди которых “Ингулец”, “Рух”, “Мариуполь” и “Говерла”.