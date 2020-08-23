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Футбол

Михаил Пыско – игрок Агробизнеса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Михаил Пыско

Волочиский “Агробизнес”, которому совсем немного не хватило до пьедестала Первой лиги, начал подписывать новых исполнителей.

Как сообщает официальный сайт клуба с Хмельницкой области, новичком “Агробизнеса” стал воспитанник донецкого “Шахтера” Михаил Пыско. С игроком было подписано полноценное соглашение, сроки сделки не разглашаются.

Отметим, последнее время новичок “Агробизнеса” играл в чемпионате Беларуси. Также он успел поиграть за ряд украинских клубов, среди которых “Ингулец”, “Рух”, “Мариуполь” и “Говерла”.

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Тэги: АгробизнесМихаил ПыскоПервая лига
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