МЮ подписало норвежского вундеркинда

Английский “Манчестер Юнайтед” подписало в свои ряды одного из самых талантливых футболистов норвежского футбола Исака Хансена-Аарена.

Как сообщает британская пресса, “МЮ” заключило с 16-летним игроком долгосрочное соглашение. Условия перехода форварда не разглашаются. Трансфер игрока стал инициативой главного тренера “красных дьяволов” Оле-Гуннар Сульшера.

Отметим, Исак Хансен-Аарен стал самым юным игроком в истории “Тромсе”, за который игрок дебютировал в возрасте пятнадцати лет. Сейчас на счету таланта семь матчей и одна результативная передача.