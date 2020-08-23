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Футбол

МЮ подписало норвежского вундеркинда

Андрей ОгородникНет комментариев
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Исак Хансен-Аарен

Английский “Манчестер Юнайтед” подписало в свои ряды одного из самых талантливых футболистов норвежского футбола Исака Хансена-Аарена.

Как сообщает британская пресса, “МЮ” заключило с 16-летним игроком долгосрочное соглашение. Условия перехода форварда не разглашаются. Трансфер игрока стал инициативой главного тренера “красных дьяволов” Оле-Гуннар Сульшера.

Отметим, Исак Хансен-Аарен стал самым юным игроком в истории “Тромсе”, за который игрок дебютировал в возрасте пятнадцати лет. Сейчас на счету таланта семь матчей и одна результативная передача.

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Тэги: вундеркиндыИсак Хансен-АаренМЮТромсе
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