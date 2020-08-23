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Футбол

Осман покинул Металлист 1925

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Осман

Харьковский “Металлист 1925”, который не сумел выполнить поставленную перед командой задачу на сезон, начал чистку состава.

Следом за Давыдовым и Романовым, которые покинули клуб ранее, в новом сезоне “Металлист 1925” не поможет Александр Османом, с которым клуб прекратил сотрудничество. Защитнику был предоставлен статус свободного агента, где он продолжит карьеру пока неизвестно.

Напомним, на днях состоялась презентация нового главного тренера “Металлист 1925”, команды возглавил Валерий Кривенцов.

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Тэги: Александр ОсманМеталлМеталлист 1925
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