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Рух заявил Белого на сезон

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Белый

Бывший защитник луганской “Зари” Максим Белый не долго оставался без команды, расторгнув контракт с клубом.

Полгода, что провел защитник в составе “Руха” на правах аренды убедили руководство клуба в целесообразности продления с ним сотрудничества. Согласно заявке “Руха” на официальном сайте УПЛ, Максим Белый фигурирует в списке игроков клуба.

Напомним, Максим Белый является воспитанником “Зари”, также он успел поиграть в чемпионате Хорвати, где защищал цвета “Хайдука”. Последние полгода он провел в “Рухе”, с которым финишировал на втором месте чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

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Тэги: ЗаряМаксим БелыйРух
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