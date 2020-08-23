Рух заявил Белого на сезон

Бывший защитник луганской “Зари” Максим Белый не долго оставался без команды, расторгнув контракт с клубом.

Полгода, что провел защитник в составе “Руха” на правах аренды убедили руководство клуба в целесообразности продления с ним сотрудничества. Согласно заявке “Руха” на официальном сайте УПЛ, Максим Белый фигурирует в списке игроков клуба.

Напомним, Максим Белый является воспитанником “Зари”, также он успел поиграть в чемпионате Хорвати, где защищал цвета “Хайдука”. Последние полгода он провел в “Рухе”, с которым финишировал на втором месте чемпионата Украины среди команд Первой лиги.