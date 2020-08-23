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Футбол

Таврия объединилась с одноклубниками из Новотроицкого

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Шевченко

Симферопольская “Таврия” несмотря на большие проблемы с финансированием продолжит свое существование.

Спасение клуба стало возможным после слияния двух клубов. Симферопольская “Таврия”, которая ранее базировалась в Бериславе, объединилась с клубом аматорского чемпионата Украины Таврией из Новотроицкого, где и будет базироваться теперь команда.

Отметим, новотроицкая “Таврия” являлась одним из самых титулованных клубов херсонской области на любительском уровне. Команда семь рас становилась чемпионом региона.

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Тэги: Вторая лигаСергей ШевченкоТаврия
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