Таврия объединилась с одноклубниками из Новотроицкого

Симферопольская “Таврия” несмотря на большие проблемы с финансированием продолжит свое существование.

Спасение клуба стало возможным после слияния двух клубов. Симферопольская “Таврия”, которая ранее базировалась в Бериславе, объединилась с клубом аматорского чемпионата Украины Таврией из Новотроицкого, где и будет базироваться теперь команда.

Отметим, новотроицкая “Таврия” являлась одним из самых титулованных клубов херсонской области на любительском уровне. Команда семь рас становилась чемпионом региона.