Булеца и Луизао перейдут в СК Днепр-1

Днепровский СК “Днепр-1” руководство которого ставит перед командой задачу побороться за место в еврокубках, продолжает искать усиление для состава.

По информации ведущих ТаТоТаке, в скором времени игроками днепрян должны стать Луизао, который принадлежит “Порту”, а также Сергей Булеца правами на которого владеет киевское “Динамо”. Пока не известно, на каких условиях и на какой срок перейдут оба полузащитника в днепровский клуб.

Напомним, Луизао прошлый сезон отыграл в Украине, защищая цвета “Ворсклы”. Булеца прошлый сезон провел в состав СК Днепр-1 на правах аренды.