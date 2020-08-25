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Футбол

Булеца и Луизао перейдут в СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Булеца

Днепровский СК “Днепр-1” руководство которого ставит перед командой задачу побороться за место в еврокубках, продолжает искать усиление для состава.

По информации ведущих ТаТоТаке, в скором времени игроками днепрян должны стать Луизао, который принадлежит “Порту”, а также Сергей Булеца правами на которого владеет киевское “Динамо”. Пока не известно, на каких условиях и на какой срок перейдут оба полузащитника в днепровский клуб.

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Напомним, Луизао прошлый сезон отыграл в Украине, защищая цвета “Ворсклы”. Булеца прошлый сезон провел в состав СК Днепр-1 на правах аренды.

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Тэги: ЛуизаоСергей БулецаСК Днепр-1
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