СК Днепр-1 может подписать известного бразильца

Бывший защитник днепровского “Днепра” Дуглас близок к возвращению в чемпионат Украины.

По информации неофициального сайта “Днепра”, 30-летний защитник может стать игроком СК “Днепр-1”. Сейчас Дуглас находится в статусе свободного агента, что позволяет подписать с ним контракт бесплатно. Единственной проблемой являются финансовые запросы игрока, хотя сам он не скрывает своего желания вернуться в Днепр.

Напомним, Дуглас играл в Украине в 2013-2016 годах, вместе с днепровским клубом он доходил до финала Лиги Европы.