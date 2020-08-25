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Футбол

СК Днепр-1 может подписать известного бразильца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дуглас

Бывший защитник днепровского “Днепра” Дуглас близок к возвращению в чемпионат Украины.

По информации неофициального сайта “Днепра”, 30-летний защитник может стать игроком СК “Днепр-1”. Сейчас Дуглас находится в статусе свободного агента, что позволяет подписать с ним контракт бесплатно. Единственной проблемой являются финансовые запросы игрока, хотя сам он не скрывает своего желания вернуться в Днепр.

Напомним, Дуглас играл в Украине в 2013-2016 годах, вместе с днепровским клубом он доходил до финала Лиги Европы.

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Тэги: ДнепрДугласСК Днепр-1
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