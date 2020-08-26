Александр Шовковский идет в политику

Легенда украинского футбола Александр Шовковский начинает свою политическую карьеру.

Многолетний вратарь сборной Украины и киевского “Динамо” баллотируется в Киевраду от партии «УДАР» Виталия Кличко, о чем тот сообщил на съезде партии.

Как человек активный и небезразличный я хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике – заявил Шовковский.

Напомним, сейчас Александр Шовковский работает ассистентом главного тренера сборной Украины.