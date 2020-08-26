Антонио Конте продолжит карьеру в Интере

Руководство миланского “Интера” приняло решение оставить Антонио Конте на должности главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт “нерадзурри”, вчера состоялось собрании боссов клуба, в ходе которого большинством голосов было принято решение оставить продолжить сотрудничество с тренером.

Напомним, результатом первого сезона Антонио Конте на должности главного тренера “Интера” стало второе место в Серии А и финал Лиги Европы. “Нерадзурри” играли в финале еврокубков впервые за десять лет.