Среда, 26 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАнтонио Конте продолжит карьеру в Интере
Футбол

Антонио Конте продолжит карьеру в Интере

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Антонио Конте

Руководство миланского “Интера” приняло решение оставить Антонио Конте на должности главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт “нерадзурри”, вчера состоялось собрании боссов клуба, в ходе которого большинством голосов было принято решение оставить продолжить сотрудничество с тренером.

Напомним, результатом первого сезона Антонио Конте на должности главного тренера “Интера” стало второе место в Серии А и финал Лиги Европы. “Нерадзурри” играли в финале еврокубков впервые за десять лет.

загрузка...
Тэги: Антонио КонтеИнтерконтракт
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
В Италии сообщили, сколько может зарабатывать Матвиенко в Италии

Динамо стало победителем Суперкубка Украины

Рома объявила о трансфере Педро

В Ювентусе попрощались с нападающим

МЮ замахнулся на трансфер Месси

Закрыть