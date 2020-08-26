Динамо опровергло интерес к Маркао

Бразильский защитник турецкого “Галатасарая”, которого сватают в киевское “Динамо”, вице-чемпионам Украины не интересен.

Информацию о возможном приглашении защитника прокомментировал президент “Динамо” Игорь Суркис.

«Информация о Маркао – слухи. Мы вообще никогда не обращали на него внимания. У Луческу свои приоритеты. Сначала должны вернуться в строй все больные. Потом уже будем решать вопросы по игрокам», – приводит слова Суркиса «ТаТоТаке».

Напомним, ранее сообщалось, что Маркао может обойтись “Динамо” в 10 миллионов евро.