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Футбол

ФК Львов подпишет экс-игрока юношеской сборной Аргентины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Херман Феррейра

Аутсайдер прошлого сезона ФК “Львов” в корне поменял трансферную политику в клубе.

Если прошлые два сезона клуб делал ставку на игроков из Бразилии, то нынешнее лето отличается широким диапазоном поиска новых игроков. Следом за подписанием игроков сборных Эстонии и Люксембурга “горожане” могут усилить свой состав экс-футболистом юношеской сборной Аргентины Херманом Феррейрой.

Отметим, 24-летний полузащитник за свою карьеру успел поиграть за такие известные клубы, как “Арсенал” Саранди, “Велес Сарсфилд” и “Расинг”. В составе юношеской сборной Аргентины он провел девять матчей.

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Тэги: главноеФК ЛьвовХерман Феррейра
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