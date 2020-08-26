ФК Львов подпишет экс-игрока юношеской сборной Аргентины

Аутсайдер прошлого сезона ФК “Львов” в корне поменял трансферную политику в клубе.

Если прошлые два сезона клуб делал ставку на игроков из Бразилии, то нынешнее лето отличается широким диапазоном поиска новых игроков. Следом за подписанием игроков сборных Эстонии и Люксембурга “горожане” могут усилить свой состав экс-футболистом юношеской сборной Аргентины Херманом Феррейрой.

Отметим, 24-летний полузащитник за свою карьеру успел поиграть за такие известные клубы, как “Арсенал” Саранди, “Велес Сарсфилд” и “Расинг”. В составе юношеской сборной Аргентины он провел девять матчей.