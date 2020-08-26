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Футбол

Кривбасс уверенно выиграл в первом матче после возвращения на профи уровень

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кривбасс

Криворожский “Кривбасс”, который по поручению президента Украины Владимира Зеленского был восстановлен после семилетней паузы, сегодня провел свой дебютный матч в новой ипостаси.

В матче квалификационного раунда кубка Украины по футболу “Кривбасс” уверенно обыграл недавнего участника Первой лиги чемпионата Украины по футболу “Черкащину” забив в ворота одноименного клуба четыре гола, пропустив в свои дважды.

Напомним, “Кривбасс” стал правоприемником другого клуба с Кривого Рога “Горняка”, который представлял город на протяжении последних лет.

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Тэги: Вторая лигаКривбассКубок Украины
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