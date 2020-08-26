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Футбол

Луческу объяснил, как Динамо переиграло Шахтер

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу столичного клуба в матче за Суперкубок Украины над донецким «Шахтером» (3:1).

По словам специалиста, поскольку команда выиграла 3:1, значит задача на игру была выполнена на 100%.

«Мы тщательно анализировали три матча «Шахтера» в Лиге Европы против «Вольфсбурга», «Базеля» и «Интера», так что знали их сильные стороны.

Естественно, у команды, которая атакует семью футболистами, есть и слабые места, которые мы использовали. В целом, мы подготовились очень хорошо, и это было видно на поле», – приводит слова Луческу официальный сайт столичного клуба.

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Тэги: ДинамоМирча ЛуческуШахтер
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