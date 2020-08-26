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Футбол

Матвиенко желает получать в Наполи 2 миллиона евро

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко в скором времени может стать игроком неаполитанского “Наполи”, о чем уже сообщалось ранее.

Известный итальянский журналист Чиро Венерато пролил свет на ситуацию с возможным переходом игрока.

«Я упомянул об интересе к Матвиенко 12 августа. Ситуация была такой: были проблемы с его переходом из-за того, что он не гражданин Европейского Союза. Если Габриэла не будет (близок к «Арсеналу» – прим.) в клубе, то появится свободное место для игрока не из ЕС, переход Матвиенко станет возможен. 

Однако перед его покупкой нужно будет кого-то продать, «Шахтер» его просто не отдаст. Игрок зарабатывает 2 млн, он хотел бы зарабатывать такую же сумму в Неаполе и переехать в более конкурентоспособный чемпионат»

Ранее сообщалось, что за трансфер Матвиенко “Шахтер” может получить 15 миллионов евро.

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Тэги: НаполиНиколай МатвиенкоШахтер
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