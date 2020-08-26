Официально: Бен Чилуэлл – игрок Челси

Лондонский “Челси” все же сумел усилить одну из самых проблемных зон команды линию обороны.

Как сообщает официальный сайт “аристократов”, новичком команды стал 23-летний игрок сборной Англии Бен Чилуэлл. Срок соглашения с уже бывшим защитником “Лестера” рассчитан на пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что “лисы” желают заполучить за своего лидера защиты около 50 миллионов фунтов. В прошлом сезоне Бен Чилуэлл провел 27 матчей в рамках АПЛ, забил три гола и сделал три результативные передачи.