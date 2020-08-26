Рух планирует играть домашние матчи на Арене-Львов

Львовский “Рух”, который по итогам прошлого сезона завоевал право играть в элитном дивизионе, рассчитывает проводить поединки чемпионата Украины на лучшем стадионе города “Арене-Львов”.

По информации Meta-ratings.com.ua, переговоры по месту проведения поединков находятся на активной стадии. Руководство “Руха” готово платить 150 тысяч гривен за аренду стадиона на один матч, но не желает обеспечивать безопасность и подготовку стадиона к матчам.

Напомним, что ранее “Рух” играл на львовском стадионе “Скиф”. Также напомним, что из-за коронавируса зрители на трибуны пока недопускаются.