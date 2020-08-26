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Футбол

Сабо раскритиковал игру Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что ему не понравилась игра столичного клуба в игре за Суперкубок Украины против донецкого «Шахтера» (3:1).

По словам специалиста, он любит агрессивный футбол.

«Но мне такой футбол не нравится. Я люблю агрессивный футбол, когда обе команды и защищаются, и атакуют, и забивают.

А когда становятся эти автобусы – в Европе практически никто так не играет. Хотелось бы, чтобы «Динамо» играло в хороший, активный футбол», – заявил Сабо в интервью «Футбол 1/2/3».

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Напомним, этот трофей является первым для столичного клуба под руководством Мирчи Луческу.

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Тэги: ДинамоШахтер
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