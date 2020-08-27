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Футбол

Верес усилился известными новичками

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роберт Гегедош

Ровенский “Верес”, который вернулся в Первую лигу чемпионата Украины, продолжает радовать именами новобранцев клуба.

Как сообщает официальный сайт клуба из Западной Украины, ближайшие полгода цвета “Вереса” будет защищать лучший бомбардир в истории “Миная” Роберт Гегедош. Также контракт с клубом, правда, до конца сезона, подписал бывший футболист молодежной сборной Украины Никита Полюлях.

Напомним, ранее сообщалось, что ряды “Вереса” пополнили такие известные новички, как Мирошник, Тимофеенко, Геннадий Пасич и Сергийчук.

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Тэги: ВересНикита ПолюляхРоберт Гегедош
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