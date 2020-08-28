Александр Гладкий перейдет в Зарю

Сезон 2020/2021 обещает стать годом возвращений в украинский футбол многих знаковых исполнителей прошлого десятилетия.

Следом за возвращением в Украину Мирчи Луческу, Артема Кравца, Евгения Селезнева, в новом сезоне возможность напомнить о себе может получить экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий.

По информации Динамомании, 33-летний форвард в скором времени может стать игроком луганской “Зари”. Контракт опытнейшего форварда с турецким клубом «Адана Демирспор» подошел к концу и тот сейчас является свободным агентом.