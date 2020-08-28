Пятница, 28 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАлександр Гладкий перейдет в Зарю
Футбол

Александр Гладкий перейдет в Зарю

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено

Сезон 2020/2021 обещает стать годом возвращений в украинский футбол многих знаковых исполнителей прошлого десятилетия.

Следом за возвращением в Украину Мирчи Луческу, Артема Кравца, Евгения Селезнева, в новом сезоне возможность напомнить о себе может получить экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий.

По информации Динамомании, 33-летний форвард в скором времени может стать игроком луганской “Зари”. Контракт опытнейшего форварда с турецким клубом «Адана Демирспор» подошел к концу и тот сейчас является свободным агентом.

загрузка...
Тэги: Адана ДемирспорАлександр ГладкийЗаря
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Александр Авраменко
Ещё один воспитанник Карпат может перейти в Луго

Владислав Супряга
Болонья сделала очередное предложение по Супряге

Юрий Максимов
Максимов назвал позиции Ворсклы, которые нуждаются в усилении

Владимир Микитин
Владимир Микитин возглавил запорожский Металлург

Роберт Гегедош
Верес усилился известными новичками

Закрыть