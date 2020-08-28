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Футбол

Бенито и Каргбо могут перейти в Олимпик

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бенито

Два легионера киевского “Динамо” Бенито и Ибрагим Каргбо в ближайшее время покинут столичный клуб.

Как сообщает Footboom, зимние новички киевского клуба могут перебраться в донецкий “Олимпик”, которые желает арендовать их сроком на сезон. Сделка должна состоятся в ближайшее время.

Напомним, обеих игроков в “Динамо” прошлой зимой завез агент Дмитрий Селюк, анонсировав их переход как усиление столичного клуба будущими звездами, в итоге, оба игрока практически ничем не проявили себе в украинском чемпионате.

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Тэги: БенитоДинамоИбрагим КаргбоОлимпик
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