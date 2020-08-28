Бенито и Каргбо могут перейти в Олимпик

Два легионера киевского “Динамо” Бенито и Ибрагим Каргбо в ближайшее время покинут столичный клуб.

Как сообщает Footboom, зимние новички киевского клуба могут перебраться в донецкий “Олимпик”, которые желает арендовать их сроком на сезон. Сделка должна состоятся в ближайшее время.

Напомним, обеих игроков в “Динамо” прошлой зимой завез агент Дмитрий Селюк, анонсировав их переход как усиление столичного клуба будущими звездами, в итоге, оба игрока практически ничем не проявили себе в украинском чемпионате.