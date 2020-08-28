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Футбол

Эдин Джеко близок к переходу в Ювентус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдин Джеко

Опытнейший нападающий римской “Ромы” Эдин Джеко в скором времени может стать игроком туринского “Ювентуса”.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство “Старой Синьоры” намерено начать переговорный процесс по переходу игрока. Идею пригласить боснийского форварда уже одобрил звезда клуба Криштиану Роналду.

Отметим, несмотря на солидный для форварда возраст Эдин Джеко продолжает радовать своей результативностью. В прошлом сезоне он забил в Серии А 16 голов, что позволило ему войти в число лучших бомбардиров в истории “Ромы”.

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Тэги: РомаЭдин ДжекоЮвентус
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