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Футбол

Матвиенко может перебраться в чемпионат России

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Матвиенко

Один из самых востребованных футболистов донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко получил неожиданный вариант для продолжения своей карьеры.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, большой интерес к футболисту “горняков” проявляет московский “Локомотив”. Российский клуб планирует в ближайшее время вступить в переговорный процесс.

В то же время итальянская пресса сообщает, что фаворитом в борьбе за игрока остается “Наполи”, но также свой интерес к защитнику проявляют такие известные клубы, как «Эвертон», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Бавария», «Монако» и «РБ Лейпциг».

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Тэги: ЛокомотивНиколай МатвиенкоШахтер
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