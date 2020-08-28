Матвиенко может перебраться в чемпионат России

Один из самых востребованных футболистов донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко получил неожиданный вариант для продолжения своей карьеры.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, большой интерес к футболисту “горняков” проявляет московский “Локомотив”. Российский клуб планирует в ближайшее время вступить в переговорный процесс.

В то же время итальянская пресса сообщает, что фаворитом в борьбе за игрока остается “Наполи”, но также свой интерес к защитнику проявляют такие известные клубы, как «Эвертон», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Бавария», «Монако» и «РБ Лейпциг».