Полесье подписало скандального новичка. Ультрас против

Житомирское “Полесье”, которое впервые за долгие годы представит регион в Первой лиге чемпионата Украины, отличилось достаточно неоднозначным трансфером.

Как сообщает официальный сайт клуба, ряды “Полесья” пополнил Алексей Лобов, который последние четыре сезона выступал в составе краматорского “Авангарда”. Все бы ничего, если бы не его карьера до перехода в ко\луб с Краматорска. Новичок “Полесья” в течении сезона 2015/2016 выступал за «Горняк» Ровеньки, «Шахтер» Красный Луч, «Далевец» Луганск, ЦСКА НМ из чемпионата ЛНР. Ультрас клуба уже выступило против подписания игрока.

Обращаемся к руководству «Полесья». Вы издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Ждем официальную позицию клуба. Если клуб попытается продвинуть дальше и реабилитировать этого черта с лнровских терриконов – наша реакция будет».