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Футбол

Постол назвал Рамиреса грязным бойцом

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) назвал чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО) грязным бойцом, который умеет держать удар.

По словам украинца, противник пропускает, но все равно идет вперед.

«Нужно грамотно с ним боксировать, ни в коем случае нельзя останавливаться с ним на ногах, не вязаться с ним. Он вяжет, и тогда устаешь очень сильно. Он – чемпион мира по двум версиям – WBC и WBO, это уже о чем-то говорит», – приводит слова Постола VideoBoxing.

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Напомним, бой Постола против Рамиреса состоится в ночь с 29-го на 30 августа.

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Тэги: Виктор Постол
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