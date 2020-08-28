В Агробизнесе вспышка коронавируса

Волочиский “Агробизнес”, который в прошлом сезоне остановился в шаге от медалей чемпионата Украины среди команд Первой лиги, уже второй раз за последние полгода вынужден уходить на самоизоляцию.

По информации Sportarena, очередная проверка всех футболистов клуба на коронавирус обнаружила заболевание сразу у пяти игроков и одного сотрудника клуба. Ближайший официальный матч команда должна была сыграть через неделю, в рамках первого тура против “Полесья”.

Напомним, на днях сообщалось о положительных результатах тестов в игроков ФК “Львов” и “Вереса”.