Болонья готова предложить за Супрягу 13 миллионов евро

Итальянская “Болонья” продолжает активно работать над приглашением молодого таланта киевского “Динамо” Владислава Супряги.

Несмотря на то, что все предыдущие предложения руководство столичного клуба отклонило, боссы “Болоньи” не сдаются. По информации Zerocinquantuno, итальянский клуб готов предложить за игрока 13 миллионов евро, что лишь на два миллиона меньше, чем требует киевское “Динамо”.

Напомним, в 25 матчах прошлого сезона Владислав Супряга забил 14 голов в составе СК “Днепр-1”. Вернувшись в “Динамо” игрок отличился голом в первом же туре чемпионата Украины.