Суббота, 29 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКремень подписал известного форварда
Футбол

Кремень подписал известного форварда

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Станислав Кулиш

Кременчуцкий “Кремень” является одним из самых активных этим летом среди команд Первой лиги чемпионата Украины.

Очередным новичком клуба с Кременчуга стал достаточно известный украинский нападающий Станислав Кулиш, который подписал полноценный контракт. Достался он “Кремню” бесплатно, так как после ухода из “Волыни” 31-летний форвард был свободным агентом.

Напомним, ранее “Кремень” сообщал о подписании таких новичков, как экс-полузащитник «Балкан» Луис Фернандо Оливейра, воспитанник «Динамо» Станислав Сорокин и экс-хавбек «Металлурга» Павел Мягков.

загрузка...
Тэги: КременьПервая лигаСтанислав Кулиш
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Хорхе Карраскаль
ЦСКА откажется от трансфера экс-лидера Карпат

Лионель Месси
Ювентус может пригласить Месси?

Владислав Супряга
Болонья готова предложить за Супрягу 13 миллионов евро

Постол назвал Рамиреса грязным бойцом

Итальянский специалист покинул Днепр-1

Закрыть