Кремень подписал известного форварда

Кременчуцкий “Кремень” является одним из самых активных этим летом среди команд Первой лиги чемпионата Украины.

Очередным новичком клуба с Кременчуга стал достаточно известный украинский нападающий Станислав Кулиш, который подписал полноценный контракт. Достался он “Кремню” бесплатно, так как после ухода из “Волыни” 31-летний форвард был свободным агентом.

Напомним, ранее “Кремень” сообщал о подписании таких новичков, как экс-полузащитник «Балкан» Луис Фернандо Оливейра, воспитанник «Динамо» Станислав Сорокин и экс-хавбек «Металлурга» Павел Мягков.