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Футбол

Профутбол будет закрыт. На 2+2 будет создана новая футбольная передача

Андрей ОгородникНет комментариев
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Профутбол

Известный футбольный проект Профутбол, который транслировался на каналах медиагруппы 1+1 на протяжении последнего десятилетия, скорей всего будет закрытый.

По информации ТаТоТаке, руководство медиахолдинга посчитало коммерчески не выгодным выпуск программы в его сегодняшнем виде. В ближайшее время будет создана новая программа, в новом формате. Из ведущих скорей всего останется лишь Игорь Цыганнык.

Отметим, из 14 команд УПЛ, медиахолдинг 1+1 имеет права на трансляцию лишь трех клубов: “Динамо”, “Зари” и СК “Днепр-1”.

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Тэги: 1+1Игорь ЦыганыкПрофутбол
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