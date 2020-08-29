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Футбол

ЦСКА откажется от трансфера экс-лидера Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хорхе Карраскаль

Московский “ЦСКА” которому долгое время пророчили трансфер полузащитника аргентинского “Ривер Плейта” Хорхе Карраскаля скорей всего откажется от приобретения колумбийца.

Как сообщает Closs Continental, причиной отказа российского клуба стало подписание на днях нового исполнителя на позицию вингера. Вероятней всего речь идет о Чидера Эджуке, который пополнил ряды “армейцев”, в связи с чем клуб решил проблему на фланге атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что за Карраскаля “ЦСКА” может заплатить девять миллионов евро, из которых почти миллион должны были получить львовские “Карпаты”.

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Тэги: КарпатыРивер ПлейтХорхе КарраскальЦСКА
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