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Футбол

Ювентус может пригласить Месси?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лионель Месси

Туринский “Ювентус”, который сумел удивить многих пригласив два года назад Криштиану Роналду, может во второй раз взорвать мировую футбольную общественность.

По информации L’Equipe, руководство “Старой Синьоры” намерены воспользоваться желанием Лионеля Месси покинуть каталонскую “Барселону”. Туринский гранд готов вступить в переговорный процесс по переходу игрока, хотя в клубе и дают себе отчет, что пригласить аргентинскую легенду будет очень сложно.

Напомним, ранее сообщалось, что фаворитами в борьбе за Месси являются “Манчестер Сити” и “ПСЖ”.

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Тэги: БарселонаЛионель МессиЮвентус
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