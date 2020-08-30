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Футбол

Челси готовит переход вратаря Ренна

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуар Менди

Неубедительная игра Кепы Аррисабалагы в прошлом сезоне вынуждает руководство лондонского “Челси” искать варианты усиления вратарской позиции.

По информации британской прессы, приоритетным вариантом для лондонского клуба является вратарь французского “Ренна” Эдуар Менди. Чтобы заполучить игрока “Челси” готов заплатить 20 миллионов евро компенсации.

Отметим, в прошлом сезоне Эдуар Менди провел в Лиге 1 24 матча с которых 13 поединков отыграл на ноль. К слову, в свое время, как раз таки из “Ренна” в “Челси переходил Петер Чех, который в последствии стал легендой клуба.

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Тэги: РеннЧелсиЭдуар Менди
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