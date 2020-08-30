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Футбол

Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Киевской области

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Пилявский

Карьера достаточно известного по украинским меркам исполнителя Андрея Пилявского в последнее время пошла по наклонной.

В свое время лидер защиты луганской “Зари” и игрок сборной Украины, на днях перешел в клуб чемпионата Киевской области “Ниву” из села Бузовая, который является любительской командой.

Напомним, последнее время Андрей Пилявский был вне игры. Последним его профессиональным клубом была луганская “Заря”, куда он вернулся после неудачного периода карьеры в России.

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Тэги: Андрей ПилявскийЗаряНива
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