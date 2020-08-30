Гари Невилл: Месси играет мускулами

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси останется в испанском клубе.

По его словам, его действия являются политикой и борьбой за власть.

«Месси играет мускулами. Может, есть что-то большее, но, думаю, на этом все закончится», — сказал он.

Как отметил Гари, футболисту стоит встретиться с президентом, правлением и всеми остальными, стоящими на его пути.

«Я думаю, что он в конечном итоге останется», — приводит слова Невилла Sky Sports.