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Футбол

Гари Невилл: Месси играет мускулами

Сергей СумскойНет комментариев
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси останется в испанском клубе.

По его словам, его действия являются политикой и борьбой за власть.

«Месси играет мускулами. Может, есть что-то большее, но, думаю, на этом все закончится», — сказал он.

Как отметил Гари, футболисту стоит встретиться с президентом, правлением и всеми остальными, стоящими на его пути.

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«Я думаю, что он в конечном итоге останется», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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Тэги: Лионель Месси
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