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Гладкий начал тренировки в составе Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Гладкий

Бывший форвард сборной Украины Александр Гладкий в шаге от подписания контракта с луганской “Зарей”.

Опытнейший форвард, который вернулся в Украину после выступлений в Турции, сейчас находиться в расположении луганской “Зари”. Игрок уже прошел медосмотр и работает в общей группе, вместе с будущими одноклубниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Гладкий мог стать футболистом “Миная”, но отказался от предложения закарпатского клуба. В прошлом сезоне на его счету было три гола в девяти матчах второго по силе дивизиона Турции.

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Тэги: Адана ДемирспорАлександр ГладкийЗаря
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