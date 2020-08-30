Гладкий начал тренировки в составе Зари

Бывший форвард сборной Украины Александр Гладкий в шаге от подписания контракта с луганской “Зарей”.

Опытнейший форвард, который вернулся в Украину после выступлений в Турции, сейчас находиться в расположении луганской “Зари”. Игрок уже прошел медосмотр и работает в общей группе, вместе с будущими одноклубниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Гладкий мог стать футболистом “Миная”, но отказался от предложения закарпатского клуба. В прошлом сезоне на его счету было три гола в девяти матчах второго по силе дивизиона Турции.