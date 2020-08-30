Воскресенье, 30 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСелезнев отличился дебютным голом за Колос
Футбол

Селезнев отличился дебютным голом за Колос

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Евгений Селезнев

Известнейший украинский нападающий Евгений Селезнев отличился дебютным голом в составе коваливского “Колоса”.

Вчера “аграрии” провели товарищеский матч против донецкого “Олимпика”, в котором одержали победу 3:1. Примечательно, что помимо Евгения Селезнева, один из голов на свой счет записал Евгений Новак, который также пополнил состав коваливцев этим летом.

«Колос» – «Олимпик» – 3:1

Голы: Селезнев (50), Новак (55), Антюх (79) – Кириленко (74).

Напомним, “Колос” в этом сезоне будет представлять Украину в Лиге Европы.

загрузка...
Тэги: Евгений СелезневКолосОлимпик
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Эдуар Менди
Челси готовит переход вратаря Ренна

Александр Гладкий
Гладкий начал тренировки в составе Зари

Павел Полегенько
Павел Полегенько может перейти в Десну

Антон Царенко
Тренер юношеской команды Динамо назвал имя главного таланта клуба

Владимир Крынский
Ингулец просматривает трех потенциальных новичков

Закрыть