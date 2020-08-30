Селезнев отличился дебютным голом за Колос

Известнейший украинский нападающий Евгений Селезнев отличился дебютным голом в составе коваливского “Колоса”.

Вчера “аграрии” провели товарищеский матч против донецкого “Олимпика”, в котором одержали победу 3:1. Примечательно, что помимо Евгения Селезнева, один из голов на свой счет записал Евгений Новак, который также пополнил состав коваливцев этим летом.

«Колос» – «Олимпик» – 3:1

Голы: Селезнев (50), Новак (55), Антюх (79) – Кириленко (74).

Напомним, “Колос” в этом сезоне будет представлять Украину в Лиге Европы.