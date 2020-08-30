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Футбол

Тренер Швейцарии назвал сборную Украину серьезным соперником

Сергей СумскойНет комментариев
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович перед играми Лиги Наций против Украины заявил, что соперник серьезно готовится к поединку.

По его словам, команда соперника рассчитывает хорошо себя показать. При это он призвал подопечных сосредоточиться на себе.

«Сборная Украины собралась на прошлой неделе, это означает, что они подходят к матчам Лиги Наций очень серьезно и хотят хорошо себя показать. Нам важно сосредоточиться на себе.

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В краткосрочной перспективе цель – выигрывать в каждом матче, в долгосрочной – как можно лучше выступать в турнирах. Мы увидели, насколько приятно оказаться в финальном турнире Лиги наций. Но на этот раз будет еще сложнее, – приводит слова Петковича Bluewin.

Напомним, Украина примет Швейцарию 3 сентября во Львове на стадионе «Арена Львов».

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Тэги: Сборная Украины
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