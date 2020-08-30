Тренер юношеской команды Динамо назвал имя главного таланта клуба

Наставник юношеской команды киевского “Динамо” Игорь Костюк в восторге от таланта юного дарования клуба Антона Царенко.

Несмотря на то, что игроку исполнилось шестнадцать лет в июне этого года, он уже дебютировал за команду девятнадцатилетних и имеет большое будущее считает тренер.

«По тому, как мыслит Царенко, он опережает многих футболистов. Даже тех, которые у нас раньше были. Если бы рост был, был бы уже давно в дубле, ближе к первой команды. Он действительно неординарный игрок. Быстро учится, ему присуще неординарное мышление.

Это помогает ему выполнять в нашей команде то, о чем мы договариваемся. Он правильно мыслит и вовремя это делает. Это помогает ему быть одним из лидеров на поле»

Отметим, ранее киевское “Динамо” включило Антона Царенко в список игроков заявленных на сезон.