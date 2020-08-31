Наполи отказался от идеи пригласить Матвиенко

Неаполитанский “Наполи” определился с игроком на которого будет сделана ставка в плане усиления линии защиты.

Несмотря на то, что долгое время итальянские СМИ отправляли в Неаполь защитника сборной Украины Николая Матвиенко, переход футболиста “Шахтера” в “Наполи” не состоится.

Как сообщает журналист RAI Чиро Венерато, в ближайшее время ряды “партенопеи” пополнит Сократис Папастатопулос, переговоры по переходу которого находятся на финальном этапе. За переход греческого футбола “Наполи” заплатит 4,5 миллиона евро, в то время, как за Матвиенко “Шахтер” требовал 15 миллионов.