Руслан Бабенко станет игроком Олимпика

Донецкий “Олимпик” в ближайшее время подпишет в свои ряды воспитанника днепровского “Днепра” Руслана Бабенко.

Как сообщают «Футбол NEWS», сделка по переходу 28-летнего футболиста должна состоятся в ближайшие дни. Подтверждает грядущую сделку и главный тренер “Олимпика” Игорь Климовский.

«Планируем подписать его. Думаю, он нам поможет. Это ответственный парень, с движением и передачей. Будем подписывать»

Напомним, последний сезон Руслан Бабенко провел в составе польского “Ракува”, контракт с которым подошел к концу 1 августа.