Мхитарян стал полноценным игроком Ромы

Бывший лидер донецкого “Шахтера” Генрих Мхитарян продолжит карьеру в римской “Роме” на полноценном основании.

Как сообщает официальный сайт “Арсенала”, контракт с армянским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию. “Рома” воспользовалась моментом, подписав с игроком контракт. Примечательно, что соглашение Мхитаряна с “канонирами” заканчивалось лишь через год.

В прошлом сезоне выступая за “Рому” на правах аренды Генрих Мхитарян принял участие в 22 матчах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.