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Футбол

Мхитарян стал полноценным игроком Ромы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Генрих Мхитарян

Бывший лидер донецкого “Шахтера” Генрих Мхитарян продолжит карьеру в римской “Роме” на полноценном основании.

Как сообщает официальный сайт “Арсенала”, контракт с армянским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию. “Рома” воспользовалась моментом, подписав с игроком контракт. Примечательно, что соглашение Мхитаряна с “канонирами” заканчивалось лишь через год.

В прошлом сезоне выступая за “Рому” на правах аренды Генрих Мхитарян принял участие в 22 матчах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

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Тэги: АрсеналГенрих МхитарянРома
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